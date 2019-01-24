Мэр Нефтеюганска задержан, дома у него нашли оружие

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев задержан после оперативно-розыскных мероприятий в администрации города. Более того, обыски прошли не только у него в кабинете, но и у него дома. Об этом сообщают неофициальные источники. Официально ни следователи, ни региональное управление ФСБ до сих пор ничего не сказали.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев задержан в четверг, 24 января 2019 года, сообщает агентство «URA.RU». Ранее источники агентства «Новый День» сообщали о том, что в мэрии работали оперативники. По данным собеседников издания, они интересовались в том числе документами по судебному процессу об отмене сделки купли-продажи земли в микрорайоне 9а. Речь может идти о возбуждении уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

В телеграм-каналах появилась информация о том, что дома у мэра в ходе обысков нашли не только крупные суммы денег, но и оружие. «Драгоценности, наличные (более 70 тыс. долларов и почти 6 млн рублей). А так же несколько незарегистрированных охотничьих ружей», – пишет канал «ГБ-регионы».

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 24.01.19

Глава «Газпромнефти» предложил строить в Сибири стадионы с выдвижными крышами. / В мэрии Нефтеюганска работают силовики. / В Сургуте школьники вскрыли квартиру одноклассницы и вынесли валюты на миллион. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»