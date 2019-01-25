«Обвинение не предъявлено» – мэр Нефтеюганска прокомментировал свое задержание

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев, в чьем офисе накануне силовики провели обыски, сделал заявление. На своей странице в соцсети глава города сообщил, что никаких обвинений ему не предъявлено.

«От должности не отстранен, продолжаю исполнять свои служебные обязанности. Состояние своего здоровья не комментирую», – написал Дегтярев.

В настоящее время он находится в больнице и сегодняшняя партийная конференция «Единой России» (Дегтярев – секретарь горотделения партии) пройдет без него, – рассказал «Новому Дню» источник в ЕР.

Через месяц Сергея Дегтярева ждут в гордуме. Как сообщили «Новому Дню» в аппарате думы Нефтеюганска, 20 февраля он должен выступить перед депутатами с отчетом.

В ФСБ и следственном комитете по-прежнему никак не комментируют ситуацию с задержанием мэра Нефтеюганска. «Следите за нашим сайтом», – посоветовали в пресс-службе СК РФ.

Напомним, Дегтярева задержали после оперативно-розыскных мероприятий в администрации города. Обыски прошли не только в кабинете мэра, но и у него дома и, по информации телеграм-каналов, нашли крупные суммы денег и оружие. По словам собеседников издания, силовиков интересовали, в том числе, документы по судебному процессу об отмене сделки купли-продажи земли в микрорайоне 9а. Речь может идти о возбуждении уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 25.01.19

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