В Югре спасатели месяц ищут мужчин из перевернувшейся лодки

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело из-за утопления мужчин, упавших с перевернувшейся лодки. ЧП произошло 10 мая 2019 года. Упавших в реку до сих пор не нашли. Обстоятельства трагедии раскрывают в пресс-службе следственного управления СК ХМАО.

«На реке Большой Салым в Нефтеюганском районе в моторной лодке находились трое мужчин. Судном управлял мужчина, не имеющий на это прав, находящийся в алкогольном опьянении. Более того, сама лодка тоже не была зарегистрирована. И в ней не было спасательных средств. В какой-то момент подозреваемый передал право управления одному из пассажиров. Тот не справился с управлением и лодка перевернулась», – рассказали в следственном управлении СК ХМАО.

Подозреваемый смог добраться до берега, двое других мужчин до настоящего времени не найдены. Их поиски продолжаются.

В отношении выжившего возбуждено дело по части 3 ст. 109 УК – причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Такие ЧП не редкость в Тюменской области. В мае и июне 2019 года на Ямале произошло два инцидента со смертями. Как правило, пассажиры и водитель лодки нетрезвы. И нарушают правила безопасности – не надевают спасжилеты, превышают грузоподъемность лодки.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 11.06.19

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