Люди в перевернувшейся лодке на Ямале в два раза превысили грузоподъемность

Силовики озвучили подробности трагедии на воде, о которой писал заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов. В результате опрокидывания лодки погибли трое – двое и мужчин и женщина. Одному человеку удалось спастись. ЧП произошло 31 мая 2019 года.

«Четверо жителей села Аксарка Приуральского района отправились в моторной лодке «Малютка-2»

по озеру к острову, на котором находится охотничья избушка. При этом лодка была рассчитана на перевозку грузов до 180 кг или двух человек. На расстоянии около 20 километров от села Аксарка, лодка перевернулась», – сообщили в понедельник, 3 июня 2019 года, в пресс-службе СУ СК Ямала.

Как выяснилось, хозяину лодки удалось выплыть. Утонули 38-летняя женщина и двое мужчин 1981-го и 1979-го годов рождения.

Именно владелец лодки сообщил спасателям о ЧП. Двоих утонувших нашли. Третьего все еще разыскивают.

Все пассажиры и водитель судна находились в лодке без спасательных жилетов.. Об этом же ранее писал и Аркадий Бессонов.

Решение о возбуждении или невозбуждении дела пока не принято.

Приуральский район, служба информации

Приуральский район. Другие новости 03.06.19

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