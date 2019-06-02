На Ямале опять перевернулась лодка с людьми, их ищут спасатели

Спасатели на Ямале ищут тела пропавших людей, перевернувшихся на лодке. ЧП произошло 1 июня 2019 года, в субботу. Всего в лодке было четыре человека, двоих уже обнаружили погибшими. Об инциденте сообщил 2 июня заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов в своем инстаграм.

«Вчера в 18 км от Аксарки на протоке преревернулась лодка, четыре человека, все без жилетов. Спасатели «Ямалспаса» проводят поисковые работы, обнаружены двое утонувших, ищут третьего. Сколько мы говорим о личной безопасности и все впустую! Люди, берегите себя и своих близких. Мои соболезнования родным погибших», – написал член правительства ЯНАО.

Ни на сайте управления МЧС, ни на сайте «Ямалспаса» информации нет.

Это уже второе подобное ЧП за последнее время: в ночь на 25 мая 2019 года на Ямале перевернулась лодка с охотниками. Мужчины были пьяны. Один из них погиб.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 31.05.19

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