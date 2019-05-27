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Понедельник, 27 мая 2019, 09:36 мск

Новости Ямал

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На Ямале утонул охотник, отдыхавший с друзьями в лодке

фото – pixabay.com

На Ямале трое нетрезвых охотников перевернулись на лодке, один из них выбраться из воды не сумел. ЧП случилось в ночь на 25 мая 2019 года. Силовики проводят проверку.

«Мужчины выехали в моторной лодке по реке Обь на открытие весеннего сезона охоты. На расстоянии около 5 километров от поселка Октябрьский в протоке Выл-Посл лодка перевернулась. Двоих пострадавших удалось спасти, тело третьего обнаружили сотрудники Ямалспаса», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Решение о возбуждении или невозбуждении дела пока не принято.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 27.05.19

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