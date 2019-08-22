На Ямале осудят лодочника, из-за которого утонули три человека

На Ямале будут судить мужчину, который взял в свою лодку трех пассажиров и не смог довезти их живыми до конечной точки. Лодка перевернулась, все пассажиры утонули. Рулевой, которого и будут судить, сумел выплыть. ЧП произошло 31 мая 2019 года в Приуральском районе. Ранее в «Ямалспасе» сообщали, что все находившиеся в лодке люди были пьяны.

Погибшие – жители села Аксарка. «Обвиняемый на берегу озера около реки Понипост Приуральского района взял на борт лодки «Малютка-2» трех пассажиров. При этом лодка рассчитана только на двух человек. Ее грузоподъемность – не более 180 кг. На пассажирах не было спасательных жилетов. После непродолжительного движения по акватории озера судно затонуло и находившиеся в ней люди оказались за бортом», – сообщили в прокуратуре Ямала в четверг, 22 августа 2019 года.

Там добавили, что обвиняемый нарушил правила пользования маломерными судами, согласно которым не допускается управление лодкой и перевозка пассажиров без использования спасательных жилетов, а также с нарушением норм загрузки, пассажировместимости.

Квалификация преступления – ч. 3 ст. 268 УК РФ (арушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Приуральский район, служба информации

Приуральский район. Другие новости 22.08.19

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