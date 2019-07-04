Свердловский депутат Госдумы отправил помощника за мандатом в Югру

В думу ХМАО хочет попасть помощник депутата Госдумы Николая Езерского – Жалауддин Абдуразаков. Он заявился на выборы по одномандатному когалымскому округу от КПРФ.

В биографии претендента на мандат говорится, что его основное место работы – это аппарат губернатора Югры, где он числится помощником Езерского с местом работы в Покачи. Николай Езерский представляет Свердловскую и Тюменскую области (с округами) в Госдуме. Он член КПРФ.

Ранее праймериз «Единой России» для выдвижения в одномандатном округе выиграл председатель профкома «Когалымнефтегаза» Андрей Ковальский. Он документы в Избирком, очевидно, еще не сдал. Депутатский мандат в думе ХМАО стал вакантным после того, как вице-президент «Лукойла», гендиректор «Лукойл – Западная Сибирь» Сергей Кочкуров сложил свои полномочия и переехал в Москву в связи с повышением.

Выборы пройдут 8 сентября 2019 года.

фото – личная страница Жалауддина Абдуразакова «Вконтакте». Претендент сдает документы в Избирком

Когалым, служба информации

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