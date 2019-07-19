Прокуратура проверит обстоятельства экстренной посадки самолета «Ютэйр» в Екатеринбурге

В пятницу 19 июля рано утром в Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ютэйр». Борт следовал из Самары в Сургут и не добрался до места назначения из-за технической неисправности. Лайнер, на котором совершался полет – Boeing 737. Силовики проводят проверку по факту ЧП.

«Посадка на незапланированный аэродром прошла в штатном режиме. На борту находилось 116 пассажиров, из них 1 ребенок, 5 членов экипажа», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании Utair, рейс UT414 совершил посадку на запасной аэродром из-за срабатывания датчика топлива.

Вылет указанного рейса запланирован на 12 часов. Согласно он-лайн табло аэропорта Сургута, борт с пассажирами из Самары там ждут в 13 часов дня. «На время ожидания пассажирам предоставили еду и напитки», – уточнили в пресс-службе перевозчика.

Сургут, Екатеринбург, служба информации

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