Третье ЧП за неделю: борт «Ютэйр» вернулся в Тюмень (ФОТО)

Борт, который следовал по маршруту Тюмень – Минеральные воды, в понедельник 22 июля 2019 года вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала неисправность – сработал один из датчиков. Рейс выполнялся на самолете «Боинг-735» авиакомпании «Ютэйр». Это третий авиаинцидент за неделю с самолетами этого перевозчика. Следователи начали проверку по факту ЧП.

«В 7:35 по местному времени из Тюмени в Минеральные Воды вылетел борт авиакомпании «Ютейр». Самолет набрал высоту. В этот момент сработал датчик неисправности шасси. Командир принял решение о выработке топлива и возвращении в аэропорт вылета. На борту находилось 105 пассажиров, из них 19 детей и 5 членов экипажа. В 8:13 судно благополучно приземлилось», – сообщили в уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Согласно он-лайн табло, рейс Utair совмещен с рейсом авиакомпании «Ямал».

фото – Уральское следственное управление на транспорте

19 июля сразу два самолета авиакомпании «Ютэйр» не долетели до места назначения. В Екатеринбурге сел борт, следовавший по маршруту Самара-Сургут. Кроме того, вернулся в аэропорт Сургута лайнер, который должен был дорставить пассажиров в Москву.

Тюмень, служба информации

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