Второе ЧП за день: борт «ЮТЭйра» снова не долетел до места назначения

В пятницу, 19 июля, у авиакомпании «ЮТэйр» произошло второе по счету ЧП. Самолет «Боинг-737», вылетевший из Сургута в Москву (Внуково) совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута в связи с технической неисправностью.

«По предварительным данным, в ходе полета сработал прибор о технической неисправности, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета», – сообщили в Уральском СУ на транспорте СКР. Ведомство проводит доследственную проверку.

В пресс-службе Utair «Новому Дню» пояснили, что рейс «Сургут- Москва» вернулся в аэропорт вылета из-за датчика кондиционирования. «Посадка штатная. Планируется вылет в ближайшее время по согласованию с аэропортом», – заявили в авиакомпании.

На борту самолета находилось 116 пассажиров, из них 14 детей и 5 членов экипажа. Никто не пострадал.

Напомним, рано утром 19 июля еще один «Боинг-737» «ЮТэйр» совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Самолет следовал из Самары в Сургут и не добрался до места назначения из-за из-за срабатывания датчика топлива.

Сургут, служба информации

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