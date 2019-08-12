«Лукойл» и его подрядчики спонсируют кандидата в депутаты думы ХМАО

Компания «Лукойл» и ее подрядчики спонсируют кандидата от «Единой России» Андрея Ковальского на довыборах в думу ХМАО. Речь идет о довыборах в одномандатном когалымском округе. Мандат там освободился после того, как его досрочно сдал глава «Лукойл-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров.

Андрей Ковальский – председатель профкома «Когалымнефегаз» (входит в холдинг «Лукойла»), депутат гордумы Когалыма. Всего в его избирательный фонд поступило 1 млн 30 тыс. рублей по данным на 12 августа 2019 года. Об этом сообщается в отчете о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, который агентство «Новый День» получило в ТИК Когалыма.

«Лукойл-Западная Сибирь» внесла в фонд г-на Ковальского 350 тыс. рублей. Контора ООО «Стройсибсервис» перечислила г-ну Ковальскому 130 тыс. рублей. «Когалым НПО-Сервис» дал 100 тыс. рублей. «Управление социальных объектов», которое ранее входило в «Лукойл-Западная Сибирь», пожертвовало кандидату в депутаты 100 тыс. рублей. Также избраться Ковальскому хочет помочь компания ООО «АРГОС»-КЕДР», которая перечислила в фонд кандидата 200 тыс. рублей. Это подрядчик «Лукойла» в ХМАО. Еще 10 тыс. рублей выделил себе сам г-н Ковальский. В фонд поступило также 140 тыс. рублей от частных лиц (их фамилии не раскрываются). Из них 70 тыс. рублей пришлось вернуть, так как они были перечислены с нарушениями.

Фонды остальных кандидатов в депутаты думы ХМАО очень бедны. Двое вообще не вложили пока ни копейки – это Абдуразаков Желауддин (кандидат от КПРФ) и Максим Егоров (ЛДПР), Самовыдвиженец Мурад Гасанов имел в своем фонде 4,7 тыс. рублей, которые он полностью потратил на сбор подписей.

Когалым, Ханты-Мансийск, служба информации

Когалым, Ханты-Мансийск. Другие новости 12.08.19

ФСБ проведет в Югре масштабные антитеррористические учения. / В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительского лова. / Вода в домах Югры признана санврачами непитьевой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»