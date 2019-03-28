Еще один депутат ХМАО отказывается от мандата и переезжает в Москву

Из думы ХМАО уходит депутат Сергей Кочкуров – вице-президент «Лукойл», гендиректор «Лукойл – Западная Сибирь». Вопрос о досрочном сложении полномочий в четверг, 28 марта 2019 года, рассмотрели депутаты окружной думы, сообщает агентство «Новый День».

Как сообщил председатель думы Борис Хохряков, сложение полномочий происходит на основании письменного заявления депутата. Сам г-н Кочкуров не посчитал нужным выступить перед своими коллегами-парламентариями сегодня. «Мне жаль, что депутат уходит из думы, но он получил повышение, он с 1 апреля будет курировать работу всех сервисов в нефтяном гиганте («Лукойл»). Мы его поблагодарим за ту работу, которую он провел здесь, в думе, и пожелаем ему успехов на новом поприще», – сказал г-н Хохряков.

Ранее стало известно, что г-н Кочкуров покинет пост гендиректора компании «Лукойл-Западная Сибирь» и станет вице-президентом по производственному сервису головной компании.

Напомним, также сложить полномочия в скором времени должен депутат Евгений Марков, который перейдет в Госдуму. Процесс досрочного сложения полномочий г-на Маркова будет запущен на следующей неделе, сообщил спикер Борис Хохряков. Сегодня Марков попрощался с коллегами и пообещал им результативно работать на благо как округа, так и всей тюменской «матрешки».

Ханты-Мансийск, служба информации

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