Стая птиц врезалась в лобовое стекло самолета «ЮТэйр»

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из аэропорта «Внуково» в Уфу, был вынужден вернуться в Москву из-за попадания в стаю птиц. ЧП случилось 16 августа.

«Рейс Москва-Уфа вернулся во Внуково из-за попадания на взлете в стаю птиц. Попадание в лобовое стекло. Стекло целое. Посадка благополучная. Авиакомпания меняет самолет. Вылет в Уфу в 15-30 (время московское)», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе UTair.

Напомним, 15 августа в подмосковных полях аварийно сел борт «Уральских авиалиний», в двигатели которого попала стая чаек. Самолет А321 выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. На борту было 223 пассажира и 7 членов экипажа. Командир воздушного судна Дамир Юсупов посадил самолет с отказавшими двигателями на брюхо в кукурузном поле. К счастью, обошлось без жертв.

Сургут, служба информации

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