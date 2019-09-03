В Югорском аэропорту в самолет «ЮТэйр» попали птицы

Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку из-за задержки рейсов авиакомпании «ЮТэйр».

Во вторник, 3 сентября, рейсы Нижневартовск-Ханты-Мансийск-Тюмень-Уфа были выполнены с задержкой, поскольку в воздухозаборник двигателя самолета АТР – 72, который должен был выполнить эти рейсы, попала птица.

Как сообщили «Новому Дню» в авиакомпании, птица попала в самолет при посадке в Нижневартовске. Компания заменила борт, резервный прилетел в Нижневартовск из Сургута.

В «ЮТэйр» отказались ответить на вопросы о том, насколько сильные повреждения были причинены самолету и будет ли перевозчик предъявлять претензии аэропорту.

Сейчас представителей аэропорта и авиакомпании опрашивают следователи. «Также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает управление на транспорте.

Напомним, последнее ЧП с участием птиц случилось 16 августа – самолет «ЮТэйр», вылетевший из аэропорта «Внуково» в Уфу, был вынужден вернуться в Москву из-за попадания в стаю птиц.

Ранее, 15 августа, в подмосковных полях аварийно сел борт «Уральских авиалиний», в двигатели которого попала стая чаек. Самолет А321 выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. На борту было 223 пассажира и 7 членов экипажа. Командир воздушного судна Дамир Юсупов посадил самолет с отказавшими двигателями на брюхо в кукурузном поле. К счастью, обошлось без жертв.

Сургут, служба информации

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