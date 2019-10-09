Полпред Цуканов рассказал об отставке губернатора Югры

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов 9 октября на встрече с редакторами СМИ прокомментировал информацию о грядущей отставку губернатора Натальи Комаровой.

«Решение по ротации высших должностных лиц регионов принимает президент РФ Владимир Путин. Что будет с нашими губернаторами, которые работают, это зона ответственности не полпредства, – сказал полпред и зачем-то добавил, что столица Югры – Ханты-Мансийск – произвела на него хорошее впечатление.

«В принципе самодостаточный регион… Я Наталью Владимировну знаю, может быть, лет 20-ть или больше. Я ее знал, когда еще даже когда я не занимался муниципальным и государственным управлением... Это все что я могу сказать пока», – туманно завершил свой ответ Николай Цуканов.

Напомним, накануне «Коммерсантъ» сообщил о новой волне губернаторских отставок во второй половине октября. По сведениям издания, существует вероятность ухода губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.

Ханты-Мансийск, служба информации

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