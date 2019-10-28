Источники: Кремль перенес губернаторские отставки на весну

Новая волна губернаторских отставок произойдет не текущей осенью, а весной 2020 года. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По словам одного из них, в конце ноября – начале декабря можно ожидать максимум две отставки, но основная ротация намечена на более поздний срок.

Собеседник издания объяснил решение о переносе массовых отставок глав регионов тем, что нынешние руководители субъектов РФ должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме. В связи с этим источники напомнили о проблемах Александра Беглова, назначенного прошлой осенью и.о. губернатора Санкт-Петербурга. Зимой в Северной столице были серьезные проблемы с уборкой снега, а из-за гололеда пострадали сотни горожан.

Еще одна причина переноса губернаторских отставок – сокращение «медового месяца», когда жители положительно воспринимают новых глав регионов. «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью», – указал источник. По словам другого собеседника издания, осенью могут отправить в отставку «пару губернаторов», однако это может произойти, скорее всего, в конце ноября – начале декабря. В этом году возможно увольнение архангельского губернатора Игоря Орлова, утверждает источник «Ъ».

Газета также сообщает, что на прошлой неделе начался комплексный аудит общественно-политической ситуации в регионах, где в следующем году должны пройти выборы. Социологам, кремлевским чиновникам, политтехнологах и политологам предстоит оценить избираемость губернаторов и расклады на выборах, а также общие настроения населения и запрос на перемены.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что во второй половине октября в отставку могут уйти ряд губернаторов в регионах, где в 2020 году пройдут выборы. В числе вероятных отставников назывались глава Еврейской автономной области Александр Левинталь, руководитель Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, глава Камчатки Владимир Илюхин, губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, а также руководители Калужской и Архангельской областей Анатолий Артамонов и Игорь Орлов.

Прямые выборы губернаторов в будущем году пройдут в 16 регионах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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