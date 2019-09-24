Ротация губернаторского корпуса: эксперты определили главных кандидатов на отставку

Новый политический сезон в России наверняка принесет громкие и неожиданные отставки губернаторов. Согласно обновленному рейтингу устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», который подготовлен коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг», лишиться своих постов могут порядка десяти руководителей.

Авторы доклада обращают внимание, что в Единый день голосования 2020 года ожидаются выборы в 17 субъектах РФ практически во всех федеральных округах (кроме Северо-Кавказского). Однако нет гарантий, что Кремль в течение нового цикла ротации губернаторов не решит отправить в отставку главу региона досрочно – наиболее вероятным претендентом выглядит Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), устойчивость которого значительного пошатнулась после скандального дела Арашуковых.

В то же время, по оценке «Минченко консалтинг», нынешний корпус губернаторов, в субъектах которых предстоят выборы регионального главы в 2020 году, выглядит более устойчивым, чем в минувшем цикле. Тем не менее, ряд руководителей все же рискуют потерять свою должность. Это касается, в том числе так называемых «ветеранов», которые к моменту очередного Единого дня голосования будут находиться на руководящем посту около 10 лет.

Прежде всего, перспектива потери должности угрожает главе Калужской области Анатолию Артамонову. Согласно рейтингу, он имеет лишь 12 баллов устойчивости и находится на границе «желтой» и «красной» зон риска отставки. «Несмотря на успехи машиностроительного кластера региона, тренд на омоложение губернаторского корпуса (Артамонов у руля почти 20 лет) может привести к отставке», – полагают эксперты.

Что касается других «ветеранов», то, согласно текущему рейтингу «Минченко консалтинг», перспективы покинуть пост наиболее велики также у Михаила Игнатьева (Республика Чувашия, на посту с 2010 года), Натальи Комаровой (ХМАО, на посту с 2010 года) и Владимира Илюхина (Камчатский край, на посту с 2011 года). Их оценка устойчивости составляет 9 баллов, что указывает на высокий риск отставки. «Причина во всех трех случаях в наличии конфликтов с силовиками и конфликтах с федеральными и региональными элитами», – отмечают аналитики.

Не менее шаткие позиции также у глав регионов, у которых существуют конфликты федерального уровня. В данном случае речь идет о двух губернаторах – Иркутской (Сергей Левченко) и Архангельской областей (Игорь Орлов).

Эксперты обращают внимание, что недовольство работой Левченко в федеральном центре получило новый виток после не самых удачных мер по купированию и ликвидации последствий наводнений. Его позиционирование было значительно подорвано после «алашгейта» – скандала из-за некорректных высказываний главы пресс-службы губернатора Ирины Алашкевич о пострадавших от наводнения жителей Тулуна: решение о ее отставке явно затянулось. При этом Левченко противостоят ресурсные группы местных элит в лице мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и спикера регионального парламента Сергея Сокола.

Вместе с тем, как считают авторы доклада, архангельский губернатор Игорь Орлов растерял свой политический капитал после затяжного конфликта вокруг станции «Шиес» – жители области начали активную общественную кампанию против создания нового полигона обработки и утилизации отходов. При этом главе региона не удалось выстроить эффективную антикризисную коммуникацию, в результате чего протест надолго вышел в федеральную повестку.

Дополнительно, по методологии рейтинга «Минченко консалтинг» существует вероятность отставки у Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Богомаза (Брянская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Сергея Ситникова (Костромская область) и Александра Левинталя (ЕАО) – устойчивость указанных глав составляет 10 и менее баллов. «У В.Кондратьева, А.Дрозденко и А.Богомаза накопились конфликты с элитами, а также присутствует активность силовиков в регионах. Наибольшая негативная динамика отмечается у В.Кондратьева, который накопил серьезный потенциал федеральных конфликтов и проиграл в ЕДГ-2019 выборы в ряде важных муниципалитетов», – отмечают авторы доклада.

Что касается Ситникова и Левинталя, то они не могут похвастаться за время своего правления значимыми социально-экономическими проектами при отсутствии внятного позиционирования и политического менеджмента, считают эксперты.

В числе возможных претендентов на отставку также глава Смоленской области Алексей Островский. Впрочем, как полагают аналитики «Минченко консалтинг», его устойчивость во многом обусловлена партийной принадлежностью (ЛДПР) – отставка представителя системной оппозиции может оказаться репутационно непривлекательной. «Тем не менее, с учетом триумфа ЛДПР в Хабаровском крае, может произойти принудительный «размен» для выравнивания межпартийного баланса сил на уровне субъектов РФ. Либо же выборы пройдут с участием Островского и кандидата от «Единой России», но такой сценарий представляет риски «антиэлитной» волны для кандидата от власти («ЕР»)», – говорится в докладе.

Источник: доклад «Минченко консалтинг»

Оценивая общие тенденции, эксперты «Минченко консалтинг» обращают внимание, что в целом без имиджевого апгрейда «партии власти» высок риск нарастания протестной волны, несмотря на снижение ее интенсивности в 2019 году. В этих условиях значимость поддержки глав регионов внутри «Политбюро 2.0» (неформального руководящего органа в Кремле) может быть компенсирована проколами в качестве позиционирования и политического менеджмента. Ярчайший пример подобной ситуации – досрочная отставка главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, первого досрочного ушедшего с поста «молодого технократа».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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