Совфед отобрал мандат у Рауфа Арашукова

Совет Федерации лишил полномочий арестованного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе и организации двух заказных убийств. За данное решение единогласно проголосовали 153 сенатора. Ранее комиссия верхней палаты российского парламента по контролю за доходами рекомендовала лишить Арашукова мандата.

Причиной стало то, что экс-сенатор не сдал в срок до 1 апреля декларацию о доходах за 2018 год. Ранее адвокат Арашукова Анна Ставицкая заявила, что ее подзащитный направил сведения о доходах в Совфед через администрацию СИЗО в конце марта.

Как сообщал «Новый День», сенатор от Карачаево-Черкесии Арашуков был задержан утром 30 января на пленарном заседании Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки, который попросил снять с сенатора неприкосновенность для заключения его под стражу. Позднее в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков.

Рауфу Арашукову предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух заказных убийств и давлении на свидетеля. По версии следствия, он может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента этой же республики Фраля Шебзухова. Оба убийства произошли еще в 2010 году и долго оставались нераскрытыми. После того, как дело по указанию главы СК РФ забрали в Москву, были получены доказательства причастности Арашукова к организации убийств.

Кроме того, следствие считает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему вменяется особо крупное мошенничество. Согласно материалам расследования, Арашуков-старший причастен к хищению газа у «Газпрома» почти на 30 млрд рублей.

12 марта Басманный райсуд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.19

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