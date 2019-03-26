Экс-сенатор Арашуков пройдет психиатрическую экспертизу

Отстраненный от должности сенатора Рауф Арашуков, который обвиняется в причастности к убийствам и соучастии в преступном сообществе, будет направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом заявил следователь на заседании суда, передает iReactor.

Как сообщал «Новый День», сенатор от Карачаево-Черкесии Арашуков был задержан утром 30 января на пленарном заседании Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки, который попросил снять с сенатора неприкосновенность для заключения его под стражу. Позднее в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух заказных убийств и давлении на свидетеля. Следствие считает, что он может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента этой же республики Фраля Шебзухова. Оба убийства произошли еще в 2010 году и долго оставались нераскрытыми. После того, как дело по указанию главы СК РФ забрали в Москву, были получены доказательства причастности Арашукова к организации убийств.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему вменяется особо крупное мошенничество. Согласно материалам расследования, Арашуков-старший причастен к хищению газа у «Газпрома» почти на 30 млрд рублей.

12 марта Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации. Решение было принято по ходатайству следствия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.03.19

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