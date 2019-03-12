Рауф Арашуков перестал быть сенатором – пока временно

Сегодня Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил от должности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, который обвиняется в причастности к убийствам и соучастии в ОПГ, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Предполагается, что временное отстранение Арашукова будет действовать до приговора суда либо прекращения его уголовного преследования.

Как сообщал «Новый День», сенатор от Карачаево-Черкесии Арашуков был задержан утром 30 января на пленарном заседании Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки, который попросил снять с сенатора неприкосновенность для заключения его под стражу. Позднее в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух заказных убийств и давлении на свидетеля. Следствие считает, что он может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента этой же республики Фраля Шебзухова. Оба убийства произошли еще в 2010 году и долго оставались нераскрытыми. После того, как дело по указанию главы СК РФ забрали в Москву, были получены доказательства причастности Арашукова к организации убийств.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему вменяется особо крупное мошенничество. Согласно материалам расследования, Арашуков-старший причастен к хищению газа у «Газпрома» почти на 30 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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