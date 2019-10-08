СМИ анонсировали волну губернаторских отставок в октябре

Новая волна губернаторских отставок может стартовать во второй половине октября. Она затронет регионы, где в 2020 году пройдут выборы глав регионов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По сведениям издания, существует высокая вероятность ухода главы Еврейской автономной области Александра Левинталя, преемником которого может стать сенатор Ростислав Гольдштейн. Он представляет в Совете Федерации исполнительную власть ЕАО. Отставки могут коснуться главы Пензенской области Ивана Белозерцева, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, а также губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В числе вероятных отставников собеседники издания также называют главу Камчатки Владимира Илюхина, губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, руководителей Калужской и Архангельской областей Анатолия Артамонова и Игоря Орлова.

По информации источников газеты, «Ростех» заинтересован в отставке главы Ростовской области Василия Голубева, однако он может сохранить должность.

В 2020 году прямые губернаторские выборы пройдут в 16 регионах РФ. Кроме того, на непрямых выборах предстоит избрать главу ХМАО. Как отметили собеседники издания, в настоящее время в АП решают судьбу руководителей всех этих регионов. При принятии решений Кремль берет во внимание динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы и оценку успехов в экономике, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, предыдущая волна отставок губернаторов прошла в марте 2019 года. Тогда свои посты покинули главы Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей, а также руководители Алтая и Калмыкии.

Как сообщал «Новый День», в сентябре эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» предрекли отставку глав 11 регионов, в которых в 2020 году предстоят выборы. По мнению аналитиков, перспективы покинуть пост наиболее велики у Михаила Игнатьева, Натальи Комаровой и Владимира Илюхина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.19

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