Сторонники прямых выборов мэров выйдут на митинг в центре Югры (ФОТО)

Сторонники прямых выборов глав югорских муниципалитетов собираются на митинг, который предполагается провести в центре округа в Ханты-Мансийске на площади Свободы 10 ноября. Об этом «Новому Дню» рассказал организатор протестной акции, руководитель инициативной группы жителей города Урай Леонард Насибуллин. По его словам, участники акции будут выступать за прямые выборы глав и против навязывания кандидатов, продвигаемых администрацией и градообразущим предприятием.

Насибуллин сообщил, что он уже внес в городской парламент Урая предложение жителей о возврате прямых выборов главы. Под обращением подписались несколько сотен человек, – отметил собеседник «Нового Дня» На ближайшем заседании думы (12 ноября) они должны будут рассмотреть это обращение и дать ответ. Для информации обращение было отправлено в Администрацию Президента России Владимира Путина и в аппарат губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой, а также в силовые ведомства округа.

По информации Насибуллина, в социальной сети в контакте в урайских пабликах активно идет обсуждение выборов главы города. Даже запустили несколько соцопросов, в одном из них, где проголосовало 497 человек, на вопрос «Мы должны сами выбрать мэра?» 91% участников ответили «за». В другом голосовании в сети, где приняли участие 880 человек, за кандидата от партии власти отдали свои голоса только 37 человек (4,2%).

По запросу депутата думы ХМАО-Югры Евгения Данникова, окружная прокуратура дала поручение по фактам изложенным в обращении, связанным с выборами главы Урая, первому заместителю губернатора ХМАО-Югры А. Шипилову и УМВД России по ХМАО-Югре.

«Жители Урая выступают за прямые всенародные выборы. В общей сложности в соцсетях в «ВКонтакте» и «Одноклассники» в народном голосовании приняло участие более 1400 жителей Урая. Судя по результатам, урайцы на посту мэра хотели бы видеть другого человека, где по обоим опросам с большим отрывом от других кандидатов единоличным лидером является общественный деятель, экс-депутат Тюменской областной Думы Евгений Ребякин, за которого в сумме по двум опросам проголосовало более 50% горожан. Для сравнения за согласованного «Лукойлом» и Администрацией губернатора кандидата Тимура Закирзянова отдали свои голоса лишь 4 % горожан, чей рейтинг при любом социологическом опросе примерно соответствует уровню статистической погрешности», – отмечает Леонард Насибуллин.

Напомним, что прежний глава города Анатолий Иванов добровольно сложил с себя полномочия в середине октября этого года. По некоторым данным он это сделал под нажимом кураторов из нефтяной компании «Лукойл», в связи с низкими рейтингами Иванова в городе. Любопытно, что это уже второй ставленник «Лукойла», вынужденный досрочно сложить с себя полномочия. Ранее глава города Павел Кукушкин по тем же причинам и по той же схеме ушел с поста урайского градоначальника.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.11.19

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