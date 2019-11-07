В Урае завершился отбор кандидатов в мэры: список претендентов не раскрывается

В Урае накануне завершился прием документов от кандидатов в местные градоначальники. Причем, как сообщают источники, имена претендентов в мэры можно будет узнать только в день выборов 12 ноября.

Напомним, внеочередные выборы главы города в Урае назначены в связи с досрочной отставкой прежнего мэра Анатолия Иванова, который добровольно сложил с себя властные полномочия. Теперь комиссия из представителей урайской городской думы должна будет отобрать достойного кандидата, который и возглавит муниципалитет.

Между тем, до заседания думы 12 ноября ни городская общественность, ни даже большинство депутатов (которые не входят в комиссию) не узнают, из кого собственно предстоит выбирать.

«Ситуация абсурдная, даже глава думы и вице-спикер заявляют, что у них нет этой информации. То есть ни жители, ни депутаты не могут узнать – кто претендует на пост главы. Не могут оценить биографии кандидатов, их опыт, какие-то предвыборные программы. Это не нормально. Кот в мешке, да и только», – комментирует ситуацию собеседник агентства.

Урай, Служба информации

Урай. Другие новости 07.11.19

С историей об отравлении газом 8 детей и 2 взрослых в Югре будет разбираться СКР. / Сторонники прямых выборов мэров выйдут на митинг в центре Югры (ФОТО). / Директора комбината общепита будут судить за откат и незаконные премии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»