Урай сегодня выбирает мэра: на ситуацию в городе отреагировали в администрации президента

В югорском «городе Лукойла» Урае сегодня спецкомиссия гордумы через пару часов должна выбрать нового главу города. Причем на скандальные урайские выборы отреагировали даже в администрации президента России.

Напомним, что в конце минувшей недели в АП было направление обращение от группы урайских активистов, которые протестуют как против формы, так и против содержания выборов главы города.

«Уважаемый Владимир Владимирович! 12 ноября 2019 года в городе Урай, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дума города планирует выбрать нового мэра. Причем почти все жители говорят, что не знают кандидатов, и нет никакой информации со стороны администрации города и думы. Главу города выбирают без учета мнения жителей и общественности.

Простые люди для него ничего не значат. Люди боятся, что с приходом Закирзянова город начнет приходить в упадок. Просим Вас вернуть нам прямые выборы мэра и оградить нас от кандидата на должность главы города Урай Тимура Раисовича Закирзянова! В городе были собраны сотни подписей, где жители не довольны будущим выбором депутатов главы города. Город должен объединять людей разных характеров и взглядов, образа жизни и образования, а не разъединять их, как это происходит сейчас в нашем городе», – в частности было сказано в обращении.

В администрации президента послание получили и сообщили, что информация перенаправлена в югорскую прокуратуру для «осуществления функций прокурорского надзора».

Между тем, стоит отметить, что местные активисты провели сегодня серию одиночных пикетов в Урае, протестуя против псевдоэлекторальной, с их точки зрения, кампании. Кроме того, по итогам сегодняшнего решения спецкомиссии урайской думы, активисты намерены подготовить обращение в суд.

Напомним, внеочередные выборы главы города в Урае назначены в связи с досрочной отставкой прежнего мэра Анатолия Иванова, который добровольно сложил с себя властные полномочия. Сегодня комиссия из представителей урайской городской думы должна отобрать кандидата, который и возглавит муниципалитет.

Между тем, до сегодняшнего заседания думы информация о претендентах на пост градоначальника была закрытой. Даже депутаты жаловались, что имена кандидатов им не известны.

Урай, служба информации

Урай. Другие новости 12.11.19

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