Делом о «преследовании Грудинина» займется Генпрокуратура

Расследованием дела о так называемом политическом преследовании бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина займется Генеральная прокуратура РФ. Соответствующая информация накануне поступила в региональное отделение КПРФ Югры.

Как сообщают коммунисты, глава окружной партячейки, депутат местной думы Алексей Савинцев полторы недели назад направил серию обращений в различные органы власти по поводу «политической травли лидеров коммунистов развязанной в последние месяцы».

Одно из обращений в частности было направлено главе российского кабмина Дмитрию Медведеву: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич. На протяжении последних месяцев из различных средств массовой информации поступают новости о судебном процессе против Павла Николаевича Грудинина. Как руководитель регионального (Ханты-Мансийского окружного) отделения партии, кандидатом в президенты от которой в 2018 году баллотировался Павел Николаевич Грудинин, я практически в ежедневном режиме даю объяснения избирателям по факту преследования Павла Грудинина. Число югорчан, поддержавших кандидата Грудинина в марте 2018 года (согласно итогового протокола голосования) составило более 90 000 избирателей (12,03%). Абсолютное большинство избирателей убеждено, что процесс против Грудинина является «политическим заказом» и направлен на уничтожение репутации оппозиционного политика – кандидата в президенты. В том числе, избиратели задают вопросы касаемо действий иных, кроме судебных, органов власти, надзора и правопорядка в отношении преследования Павла Николаевича Грудинина.

Прошу Вас, Дмитрий Анатольевич, направить позицию правительства Российской Федерации в отношении данного процесса, которую я, в силу своих полномочий и партийных поручений, намерен довести до сведения избирателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», – написал югорский коммунист.

Накануне из аппарата федерального правительства поступил соответствующий ответ: «Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее в Аппарат Правительства Российской Федерации, рассмотрено и в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации». Как отмечают в местном отделении партии, коммунисты рассчитывают на оперативные ответы и из других структур и ведомств, куда направлены обращения.

Напомним, что с Павлом Грудининым судятся акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина», которым Грудинин руководил. За понесенные совхозом убытки и упущенную выгоду акционеры потребовали с «красного олигарха» миллиарды рублей компенсации.

Ханты-Мансийск, служба информации

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