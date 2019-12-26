Родители школьниц, которые регулярно и жестоко избивали сверстницу, ответят за детей

Родителей школьниц из Сургута, которые регулярно и жестоко избивали сверстницу, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО-Югре.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в Сургуте девочки-подростки жестоко избивали свою сверстницу по имени Розалия. Причем как минимум дважды: в туалете торгового центра «Сити-Молл» и в подъезде одного из общежитий на Набережном проспекте. 15-летнюю школьницу несовершеннолетние хулиганки заманивали под предлогом приватной беседы. Свою жертву они вынуждали подтвердить непристойные сплетни о ней, унижали ее достоинство, сильно били по лицу, голове, оставляя синяки. А также, по словам мамы девочки, вымогали деньги.

Все происходящее подростки снимали на видео. Ролики распространяли через социальные сети. По некоторым данным, Розалия – не единственная жертва данной банды.

Как сообщают правоохранители, по ходатайству следователей родители девочек привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а сами школьницы поставлены на соответствующие профилактические учеты.

Между тем по результатам проверки следователями вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как подростки не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное ими противоправное деяние.

Материалы, касающиеся ранее освещаемых в средствах массовой информации фактов вымогательства денег у пострадавшей девочки, выделены в отдельное производство и направлены в органы внутренних дел.

Сургут, служба информации

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