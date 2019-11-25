В Сургуте СКР проверяет информацию о жестоком избиении школьницы

К расследованию обстоятельств дела о регулярных избиениях школьницами Сургута своей сверстницы подключается Следственный комитет России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Напомним, что как сообщает агентство «К Информ» в Сургуте девочки-подростки жестоко избивали свою сверстницу по имени Розалия. Причем дважды – в туалете торгового центра «Сити-Молл» и в подъезде одного из общежитий на проспекте Набережном. 15-летнюю школьницу несовершеннолетние хулиганки заманивали под предлогом приватной беседы. Свою жертву они вынуждали подтвердить непристойные сплетни о ней, унижали ее достоинство, наносили сильные удары по лицу, голове, оставляя синяки. А также, по словам мамы девочки, вымогали у школьницы деньги.

Все происходящее школьницы снимали на видео. Ролики распространяли через социальные сети. По некоторым данным, Розалия – не единственная жертва данной банды.

Между тем, СКР сообщает, что проверит информацию СМИ о том: «что в городе Сургуте 15-летняя школьница была избита двумя сверстницами, которые кроме применения физической силы требовали с пострадавшей передачи им денежных средств.

Следователи проверят доводы, изложенные в информации СМИ. В ходе проверки будут опрошены все участницы конфликта, их родители и очевидцы произошедшего, будут проведены другие проверочные мероприятия. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение».

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 25.11.19

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