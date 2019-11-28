Друзья избитой в Сургуте школьницы пришли к родителям обидчицы: «Еще раз, *, порежу»

Друзья школьницы из Сургута Розалии, которую регулярно избивали сверстницы, пришли к родителям одной из предполагаемых обидчиц Розалии. Они пытались поговорить с матерью хулиганки, но встретили непонимание со стороны женщины.

Напомним, по информации СМИ, в Сургуте девочки-подростки жестоко избивали свою сверстницу по имени Розалия. Причем дважды: в туалете торгового центра «Сити-Молл» и в подъезде одного из общежитий на Набережном проспекте. 15-летнюю школьницу несовершеннолетние хулиганки заманивали под предлогом приватной беседы. Свою жертву они вынуждали подтвердить непристойные сплетни о ней, унижали ее достоинство, сильно били по лицу, голове, оставляя синяки. А также, по словам мамы девочки, вымогали деньги.

Все происходящее школьницы снимали на видео. Ролики распространяли через социальные сети. По некоторым данным, Розалия – не единственная жертва данной банды.

Между тем «Сургутинформтв» сообщает: «Больше десятка несовершеннолетних собирались поквитаться с обидчицей своей подруги. Но диалога и самосуда не получилось, вмешалась мама девочки. Женщина сначала разговаривала на повышенных тонах с подростками, но, видимо, в определенный момент терпение закончилось и она решила применить силу. Правда, догнать детей не удалось, все ограничилось угрозами расправы и нецензурной бранью. «Еще раз, *, порежу», – угрожала женщина подросткам.

«Они ее избили, избили толпой! Просто тем, что мы сюда пришли, мы хотели показать обидчице, каково это одной стоять. Ее никто не собирался бить, ей хотели задать вопросы», – объяснили школьники.

Как рассказали подростки, больше они не собираются встречаться с обидчиками своей подруги, так как считают это бесполезной тратой времени. Школьники уверены, что если родители нападавших девочек занимают сторону своих детей, диалога у них не получится.

«Они считают это нормальным, даже сейчас вот эта вот мама девочки, она считает это нормальным, она нам только что говорила: да правильно она сделала, надо было еще и мать ее алкашку избить», – сказали подростки».

Напомним, также, что информацию о регулярных избиениях Розалии сейчас проверяет окружное СУ СКР.

Сургут, служба информации

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