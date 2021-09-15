На Украине пригрозили Европе полной остановкой транзита газа

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что если после запуска «Северного потока – 2» транзит газа по украинскому маршруту окажется слишком низким, то Киев оптимизирует свою газотранспортную систему для внутреннего потребления. Такое заявление прозвучало на встрече украинского министра с госсекретарем Министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом, сообщается на сайте украинского ведомства. Галущенко при этом отметил, что это будет вынужденная мера.

«Если транзитные объемы недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 млрд куб. м газа только на внутреннем рынке», – сказал глава украинского министерства энергетики. В связи с этим «ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут», – предупредил он. Галущенко при этом упомянул Москву, заявив, что потеря украинского транзита «даст России еще больше рычагов влияния на геополитику».

В украинском Минэнерго отметили, что газотранспортная система Украины сейчас недогружена (не используется около 70% мощности). При этом Европе не хватает газа, указали в Киеве.

Галущенко в очередной раз назвал проект «Северный поток – 2» основным риском для энергетической безопасности в Европе, который также «подрывает безопасность Украины». Более того, с запуском этого проекта газовые потоки в ЕС будут перенаправлены, что «создаст дефицит газа в ряде европейских стран», стращает украинский министр своего енемецкого коллегу.

Проблему можно решить, если объединить энергетические рынки Украины и Европы, счел украинский министр. По мнению Галущенко, это единственное решение, которое позволит организовать безопасное энергоснабжение Европы, обеспечит стабильную и надежную работу энергетической системы и дальнейшее развитие зеленой энергетики.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявил, что у Москвы есть технические рычаги, чтобы заставить Киев по собственной инициативе прекратить транзит газа через украинскую ГТС в Европу

Напомним, 10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». В российском газовом холдинге планируют начать поставки газа по новой магистрали до конца 2021 года.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 14.09.21

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