В Верховной Раде обвинили Институт нацпамяти Украины в прославлении нацизма

Руководитель налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев обвинил Украинский институт национальной памяти (УИНП) в чествовании гитлеровской дивизии СС «Галичина», в которой служили украинские националисты. Об этом он заявил в эфире телеканала Hromadske.

По словам политика, УИНП принимало участие в чествовании памяти нацистов. Гетманцев отметил, что факт службы в дивизии СС «Галичина» для него является клеймом для человека и свидетельством того, что этот человек порочит идею независимости Украины.

Депутат заявил, что категорически выступает против подобных попыток УИНП найти героев среди тех, кого осуждает весь мир.

Гетманцев также выступил против увеличения финансирования УИНП на 128%, предусмотренное проектом бюджета Украины на 2022 год. «Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?» – вопрошает депутат. Он подчеркнул, что ему бы не хотелось, «чтобы эти деньги тратились на память эсэсовцев».

Как сообщал «Новый День», 28 апреля этого года члены украинских официально зарегистрированных неонацистских организаций устроили в центре Киева марш в честь гитлеровской дивизии СС «Галичина». Участники разрешенного властями шествия прошли с флагами и в амуниции фашистской дивизии, вскидывая руки в нацистском приветствии.

До этого депутаты Рады направили президенту Украины Владимиру Зеленскому запрос о присвоении звания героя бывшему участнику гитлеровской дивизии СС «Галичина» Михаиле Мулыке, который умер в конце января. Он воевал в рядах дивизии с 1943 года.

Надо отметить, что украинские националисты рассказывают о самой дивизии как о соединении, «боровшемся за независимость Украины и против советской оккупации». Однако на самом деле подразделение участвовало в карательных операциях и борьбе с партизанами.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 22.09.21

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