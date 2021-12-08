На Украине подросткам могут разрешить избираться мэрами

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий возможность избираться в органы местной власти, а также вступать в партии с 16 лет, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Из документа следует, что 16-летние подростки смогут претендовать на должность мэра города, главы села или поселка, а также баллотироваться на местных выборах. Кроме того украинские законодатели могут разрешить шестнадцатилетним быть членами партий, подписываться под электронными петициями к местной власти и учреждать общественные организации.

Как сообщает Страна.ua, с инициативой выступила группа парламентариев. В нее вошли представители фракции «Голос», «Слуга народа» и депутатской группы «Доверие». Они ссылаются на резолюцию Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 2015 года. Украинские парламентарии считают, что снижение возрастного ценза до 16 лет в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на явку на выборах.

В качестве примера украинские депутаты упомянули Австрию, где голосовать на выборах могут 16-летние граждане, и Германию, где в отдельных землях также голосуют подростки.

Киев, Иван Бабурин

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