Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Запорожской АЭС

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС на Украине, сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие ВС РФ полностью охраняют и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭC, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков на брифинге.

По его словам, «персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме». «Радиоактивный фон в норме», – добавил он.

Представитель Минобороны также сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области. В Энергодаре находится Запорожская АЭС.

Напомним, что российские военные 24 февраля, в первый день спецоперации России на Украине, взяли под контроль Чернобыльскую АЭС. Позже в Минобороны РФ заявили, что российские десантники и украинские военные совместно обеспечивают безопасность ЧАЭС.

Москва, Наталья Петрова

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