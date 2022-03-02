Испания и США отправят Украине оружие

Власти Испании решили поставить Украине наступательное вооружение. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал военную помощь европейским ответом на угрозу.

«Мы поддерживаем активизацию Европейского фонда мира для поставок оборонительного и наступательного вооружения Украине. Испания четвертый донор этого фонда», – заявил глава кабмина перед Конгрессом депутатов (цитата по «Известиям»).

Педро Санчес назвал позицию правительства адекватной происходящему.

Министерство обороны США также заявило, что продолжит поставки в Киев оружия и другой военной помощи.

«США едины со своими союзниками и партнерами в решимости поддержать Украину, в том числе посредством дальнейшего предоставления оборонительной военной помощи», – говорится в сообщении представителя Пентагона Джона Кирби.

Ранее Бразилия призвала ЕС пересмотреть решение о поставках вооружений на Украину, а также оказания помощи в кибератаках. По мнению Бразилии, подобные действия могут привести «лишь к затягиванию враждебности и разрастанию конфликта».

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе по просьбе руководства ДЛНР. Минобороны РФ заявило, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, а выводят из строя объекты военной инфраструктуры.

Москва, Наталья Рязанова

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