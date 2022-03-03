Минобороны РФ: военные сузили кольцо вокруг Мариуполя и взяли Балаклею

Российские военные за сутки вывели из строя еще 100 военных объектов на Украине. Кольцо вокруг Мариуполя сузилось, а город Балаклея освобожден от националистических батальонов, сообщили в министерстве обороны РФ.

Войска Луганской народной республики продвинулись на четыре километра от ранее занимаемых позиций. Подразделения ВС Донецкой народной республики сузили кольцо вокруг Мариуполя и взяли под контроль Сартаку, Виноградное, Водяное.

«ВС РФ взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР. Освобожден от националистических батальонов город Балаклея», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В Бородянке подразделения украинских националистов разместились среди жилых домов. Российские военные создали мирный коридор для горожан, которые решили покинуть город.

Число уничтоженных военных объектов на Украине выросло с 1502 до 1612. За минувшие сутки удары нанесены по 11 пунктам управления и узлам связи ВС Украины, четырем самолетам, 134 танкам и бронированным машинам. Уничтожены пять реактивных систем залпового огня, зенитный ракетный комплекс и радиолокационная станция. А также 19 орудий полевой артиллерии и минометов, 69 единиц специальной военной автомобильной техники, семь беспилотников.

Напомним, военная спецоперация России началась в Донбассе утром 24 февраля. Решение принято по просьбе руководства ЛДНР в связи с резким обострением ситуации.

Москва, Наталья Рязанова

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