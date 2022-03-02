Российские войска взяли под контроль Херсон

Российские военные взяли под контроль украинский город Херсон, сообщили в министерстве обороны РФ. С начала операции группировки войск Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ продвинулись вглубь территории Украины на 58 и 75 км соответственно.

«Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские командование договаривается с местными и областными властями об обеспечении правопорядка и дальнейшей работе объектов социальной инфраструктуры. По данным МО РФ, в городе достаточно продовольствия и товаров первой необходимости.

Российские силы также взяли под контроль поселения Токмак и Васильевка, где украинские военные добровольно сложили оружие.

«За время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Массированным авиационным ударом поражены 67 объектов военной инфраструктуры. Уничтожено 47 самолетов на земле и 11 – в воздухе, 472 танка и боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня», – перечислил представитель Минобороны.

Выведены из строя 51 пункт управления и узел связи ВС Украины, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция. Уничтожены также 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотников.

Российские войска полностью блокировали города Херсон и Бердянск 27 февраля. Тогда же под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля по просьбе руководства ДНР и ЛНР в связи с резким обострением ситуации в Донбассе.

Москва, Наталья Рязанова

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