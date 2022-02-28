Минобороны: Россия подчинила украинское небо

Российские военные заняли господствующее положение в воздухе над территорией Украины. Силы Донецкой народной республики во время наступления продвинулись еще на 19 км.

«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины», – сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские военные за минувшие сутки уничтожили 314 танков и 274 единицы специальной военной автотехники, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов. Подавлены восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1». Четыре боевых самолета уничтожены на земле, один сбит, уничтожены три радиотехнические позиции со станциями П-14.

Силам Донецкой народной республики удалось взять под контроль Новый Айдар, Энергодар, Бердянск.

Ранее российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС и теперь полностью контролируют территорию вокруг и охраняют станцию. Накануне российские войска полностью блокировали украинские города Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

Москва, Наталья Рязанова

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