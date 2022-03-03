Зеленский: 16 тысяч иностранных добровольцев едут на Украину

Украина готовится встречать первые 16 тысяч иностранцев, согласившихся добровольно защищать киевский режим, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. В страну каждый день поступают новые партии оружия от партнеров, сказал глава государства в видеообращении.

Украинский президент заверил граждан, что пенсионное обеспечение будет поступать вовремя и с учетом индексации. С 1 марта пенсии на Украине увеличили на 14%. Украинцев, потерявших работу из-за последних событий, ждет компенсация в размере шести тысяч гривен от государства.

Ранее Зеленский пригласил на Украину европейцев с боевым опытом, которые хотели бы выступить против российских сил, задействованных в военной операции. Киев также объявил амнистию в отношении ряда осужденных, которые уже принимали участие в боевых действиях.

Киев, Наталья Рязанова

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