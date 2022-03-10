СПЧ создаст комиссию по расследованию военных преступлений на Украине

Совет при президенте РФ по правам человека собирает данные о военных преступлениях в Донбассе и на Украине. Позже их будет анализировать специальная комиссия, рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Член СПЧ Марина Ахмедова отправилась волонтером в Донбасс. Она посещает медучреждения и консультирует пострадавших. В будущем консультации продолжат члены комиссии, они же будут изучать возможные военные преступления.

«Факт признается даже Киевом и ВС Украины – националистические батальоны не выпускают людей из окруженных городов. Это называется буквально: военное преступление. И тот, кто это делает, должен будет нести ответственность. Нужно будет расследовать и разбираться с этим, потому что эти нацбатальоны не вполне управляются властями Украины», – цитирует Фадеева «Коммерсантъ».

Другие члены СПЧ отправятся на Украину, в ЛДНР, чтобы вести расследования на месте, «как только там будут прекращены боевые действия». До прекращения огня правозащитники будут собирать сведения дистанционно.

Ранее Вашингтон заявил, что США и еще 44 страны-участницы ОБСЕ организуют комиссию, чтобы искать нарушения в действиях России на Украине. Поводом для создания комиссии якобы стали сообщения в СМИ о мирных жертвах и нарушениях российскими войсками прав человека.

Москва, Наталья Рязанова

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