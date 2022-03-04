США с партнерами будут искать нарушения в действиях России на Украине

США и еще 44 страны-участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организуют комиссию по нарушениям в связи с событиями на Украине. Специалисты будут пристально изучать действия России в поисках нарушений обязательств в рамках ОБСЕ.

Поводом для создания комиссии якобы стали сообщения в СМИ о мирных жертвах и нарушениях российскими войсками прав человека. Еще до начала работы экспертов американский Госдеп пригрозил России судебными санкциями за «нарушения международного гуманитарного права, военные преступления и преступления против человечности, которые они совершают в Украине». При этом ведомство заявило, что комиссия будет оценивать ситуацию беспристрастно.

«Миссия экспертов ОБСЕ будет беспристрастно работать над установлением фактов и обстоятельств, связанных с возможными нарушениями и злоупотреблениями международного права в области прав человека и международного гуманитарного права российскими вооруженными силами», – говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В Минобороны РФ подчеркнули, что армия использует высокоточные средства поражения для уничтожения военной инфраструктуры Украины. Россия не наносила авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по украинским городам Украины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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