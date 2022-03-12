Российские войска вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ

Российские военные вывели из строя главный центр радио и радиотехнической разведки украинской армии в Броворах, сообщили в Минобороны РФ. Общее число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины увеличилось до 3491.

Утром 12 марта точным ударом также уничтожен военный аэродром в Василькове. За сутки сбиты в воздухе пять украинских беспилотников, уничтожены три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники. Авиация ВКС России отработала по 145 объектам украинской военной инфраструктуры.

Подразделения сил Донецкой народной республики продвинулись на 9 км и взяли под контроль Валериановку, блокировали с юга и востока Новоандреевку. Группировка войск Луганской народной республики сумела продвинуться на 6 км и теперь контролирует Суровцевку, Щедрищево, Житловку.

С начала операции российские войска уничтожили 123 беспилотника, 1127 танков и бронированных машин, 934 специальных военных автомобилей. А также 115 реактивных систем залпового огня, 423 миномета и орудия полевой артиллерии.

Накануне с помощью высокоточного оружия большой дальности были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Иваново-Франковске.

Москва, Наталья Рязанова

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