Российские военные освободили православный Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, в котором националисты держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. Ни од ин заложник не пострадал, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Подразделения российских сил взяли под контроль южные районы поселений Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское. В последнем поселке военные столкнулись с боевиками нацбатальона «Айдар».

«Боевики нацбатальона «Айдар», оборудовав огневые позиции прямо на территории Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 человек. Часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», – пояснил Конашенков.

За сутки российские силы продвинулись на 14 км. Авиация и ПВО России сбили один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил и два беспилотника. Милиция Луганской народной республики полностью блокировала Боровское, закрепилась в северных районах города Попасная. Подразделения сил ЛНР блокировали восточную и южную часть Северодонецка.

Общее число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины увеличилось до 3687. За все время спецоперации уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотников, 1194 танка и бронированных машины, 991 специальный военный автомобиль, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудий полевой артиллерии и минометов. Российские военные точечным ударом артиллерии уничтожили полевой командный пункт ВСУ.

Накануне военные вывели из строя главный центр радио и радиотехнической разведки украинской армии в Броворах. Точным ударом также уничтожен военный аэродром в Василькове.

Москва, Наталья Рязанова

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