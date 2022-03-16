ВС РФ сбили три украинских истребителя и четыре беспилотника

За сутки российские войска уничтожили 128 военных объектов Украины, рассказали в Минобороны РФ. Среди них два украинских Су-25 и один МиГ-29.

«Авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них: один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники. Сбиты два украинских самолета Су-25, один МиГ-29, четыре беспилотных аппарата», – говорится в сообщении министерства.

Подразделения сил Донецкой народной республики взяли под контроль Михайловку, Ставку, Ботманку, Васильевку. Они еще ведут бой за Верхнеторецкое, а войска Луганской республики ведут бои в городе Северодонецк.

За все время военной операции российские силы уничтожили 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 1353 танка и бронированных машин, 1096 военных автомашин. А также 159 зенитных ракетных комплексов, 129 реактивных систем залпового огня, 493 миномета и орудия полевой артиллерии.

Накануне ВС РФ взяли под контроль всю территорию Херсонской области на юге Украины. Также был захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе поселения Гута-Межигорская.

Москва, Наталья Рязанова

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