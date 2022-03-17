Украинские беженцы просят МИД РФ переправить их в Россию

Часть жителей Украины, эвакуированных в западные страны, пытается перебраться в Россию. МИД РФ получает обращения от них с просьбами о помощи, сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Вопреки западной пропаганде, граждане Украины едут не только в направлении Евросоюза. Часть беженцев стремиться попасть в Россию, подальше от националистических веяний, затронувших Запад.

«Мы получаем обращения через наши посольства от людей, которые выехали через западную часть Украины, через Польшу. Они обращаются в наши посольства и просят помочь им добраться до Российской Федерации», – пояснила дипломат во время брифинга.

Трансляция велась на ютуб-канале МИД РФ.

Обращения приходят от отдельных граждан и от целых групп тех, кто хочет покинуть европейские страны. Побывавшие в Европе украинцы боятся националистов, потому что «знают, что и как там происходит». Захарова подчеркнула, что «националистическая бацилла» вырвалась наружу.

Напомним, киевский режим не позволяет гражданам эвакуироваться в Россию и открывает коридоры только в западную сторону. В ЕС уже перебрались более 2,5 млн беженцев, Польша заявила, что не может принимать еще больше украинцев.

Москва, Наталья Рязанова

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