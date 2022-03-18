Минобороны РФ рассказало об освобождении 90% ЛНР

Подразделения сил Луганской народной республики сумели освободить более 90% территории своей республики, сообщили в Минобороны РФ. Военные Донецкой народной республики и России сжимают кольцо вокруг националистов в центре Мариуполя.

«Силы ЛНР при поддержке российских войск освободили более 90% территории республики. За ночь авиацией и средствами ПВО России сбиты в воздухе еще шесть украинских беспилотников», – рассказал официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

При этом российские ударные беспилотники уничтожили склады с вооружением и боеприпасами. БПЛА использовали высокоточные ракеты со средних и малых высот.

Количество уничтоженных военных объектов на Украине все растет. Так, число пораженных беспилотников достигло 183, танков – 1406 и специальных военных автомашин – 1197. Также уничтожено 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 минометов и орудий полевой артиллерии.

Ранее россияне за сутки обеспечили безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тыс. человек. На киевском и харьковском направлениях эвакуировали 3144 человека на автобусах и личных автомобилях.

Москва, Наталья Рязанова

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