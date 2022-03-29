За сутки в Россию переправили почти 13 тысяч беженцев с Украины и из Донбасса

Почти 13 тыс. жителей Украины и Донбасса были эвакуированы в Россию за минувшие сутки. За все время только из Мариуполя российские военные спасли 105 534 человека, сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве подчеркнули, что эвакуация мирных граждан проводилась без участия украинских властей.

«За прошедшие сутки российскими Вооруженными силами из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 12 825 человек, из них – 2 045 дети. Всего с начала специальной военной операции – 469 683 человека», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Из Мариуполя за истекшие сутки от «беспредела, устроенного националистами», спасали 3 642 человека, а всего – 105 534 человека.

На утро 29 марта в Россию прибыли почти 490 тыс. эвакуированных, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах. Более 411 тыс. перешли границу со стороны донбасских республик, около 78 тыс. прибыли в Россию через пункты пропуска в Крыму, Белгородской, Брянской, Курской областях.

Как сообщал «Новый День», Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выпустил памятку для людей, временно покинувших Украину и ЛДНР. В ней приведены варианты легализации беженцев, условия и порядок получения выплаты в размере 10 тыс. рублей, и другие варианты социальной поддержки.

Москва, Наталья Рязанова

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