Российские военные сбили украинский бомбардировщик у границы Белоруссии

Российский самолет сбил украинский бомбардировщик вблизи границы с Белоруссией, сообщили в министерстве обороны России. Авиация и ракетные войска за ночь уничтожили 64 военных объекта Укаины.

Воздушный бой случился в районе поселения Тумень Ровенской области недалеко от украинско-белорусской границы.

«В ходе воздушного боя сбит Су-24 ВВС Украины. Средствами ПВО российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 10 украинских беспилотников», – рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В течение дня уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий. Поражены 64 украинских военных объекта: комплекс С-300 и два ЗРК «Бук-М1», три установки РСЗО, две артиллерийские батареи и другие. Также уничтожены четыре пункта управления, включая штаб сил спецопераций в Николаевской области, 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.

Ранее в районе Мариуполя сбит украинский вертолет Ми-8, летевший для эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов» (признан террористической и запрещен в РФ).

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Решение принято после просьбы руководства Донбасских республик о помощи и защите.

Москва, Наталья Рязанова

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