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Четверг, 31 марта 2022, 09:50 мск

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США направят Украине 100 боевых дронов-камикадзе

Пентагон передаст Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade. Об этом сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер.

«Мы обязались предоставить 100 тактических беспилотных систем Switchblade в рамках самого нового пакета президентских расходов (на военную помощь Киеву – прим. ред.). Мы услышали украинцев», – заявила представитель Пентагона (цитата по ТАСС).

Снаряды Switchblade, известные как боевые дроны-камикадзе, были включены в список вооружений, запрошенных Украиной у США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обдумывает поставку Украине американских высокоточных управляемых снарядов Switchblade, в рамках нового пакета военной помощи. Они предназначены для поражения танков, другой бронетехники, а также артиллерии с расстояния в несколько миль, отмечал телеканал NBC. Это оружие одноразового использования, поэтому его называют дроном-камикадзе.

Switchblade – это роботизированные «умные бомбы», оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся за много миль. Эти снаряды можно направлять вокруг целей до тех пор, пока не наступит подходящее время для удара.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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