Австралия отправит Украине БТРы по просьбе Зеленского

Австралия отправит на Украину бронетранспортеры Bushmaster по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. Власти решают, как будут доставлять тяжелые машины в Европу.
Австралийское правительство одобрило отправку на Украину несколько бронетранспортеров Bushmaster, объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Минобороны решает, сколько машин и как можно доставить. Даже в самый большой транспортник поместится не больше трех-четырех БТР, передает радио ABC.
Владимир Зеленский выступил перед правительством Австралии по видеосвязи 31 марта. Он призвал вооружить тех, «кто борется со злом», и попросил отправить Киеву австралийские Bushmaster.
Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что его ведомство очень положительно отнеслось к просьбе украинского лидера, ведь Зеленский «объединил Европу так, как это было невозможно ранее».
Ранее голландская газета NRC высмеяла «турне» Владимира Зеленского с видеообращениями по парламентам авторитетных западных стран. Украинский лидер призывает правительства других государств оказать военную помощь в связи со спецоперацией России в Донбассе.
Британское Минобороны пояснило отказ отправить на Украину современные танки и самолеты: для обращения со сложной западной техникой требуется подготовка.
Канберра, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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