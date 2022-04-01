Австралия отправит Украине БТРы по просьбе Зеленского

Австралия отправит на Украину бронетранспортеры Bushmaster по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. Власти решают, как будут доставлять тяжелые машины в Европу.

Австралийское правительство одобрило отправку на Украину несколько бронетранспортеров Bushmaster, объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Минобороны решает, сколько машин и как можно доставить. Даже в самый большой транспортник поместится не больше трех-четырех БТР, передает радио ABC.

Владимир Зеленский выступил перед правительством Австралии по видеосвязи 31 марта. Он призвал вооружить тех, «кто борется со злом», и попросил отправить Киеву австралийские Bushmaster.

Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что его ведомство очень положительно отнеслось к просьбе украинского лидера, ведь Зеленский «объединил Европу так, как это было невозможно ранее».

Ранее голландская газета NRC высмеяла «турне» Владимира Зеленского с видеообращениями по парламентам авторитетных западных стран. Украинский лидер призывает правительства других государств оказать военную помощь в связи со спецоперацией России в Донбассе.

Британское Минобороны пояснило отказ отправить на Украину современные танки и самолеты: для обращения со сложной западной техникой требуется подготовка.

Канберра, Наталья Рязанова

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