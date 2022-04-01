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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 1 апреля 2022, 16:38 мск

Новости Конфликт на Украине

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ФРГ одобрила поставку Украине БТРов, сменивших трех хозяев

Фото: официальное представительство ФРГ в России

Правительство Германии одобрило передачу Украине бронетранспортеров, которые сама продала в 1990-х годах. С тех пор БТРы побывали еще у двух хозяев, пишет Welt am Sonntag.

Германия приняла на баланс 58 бронетранспортеров типа PbV-501 после объединения ФРГ и ГДР. В конце 1990-х годов техника перешла к Швеции, а позже была продана компании из Чехии.

Теперь БТРы решили отправить на Украину, но решение должна была одобрить Германия – что она и сделала.

Австралия также решила передать Украине несколько бронетранспортеров Bushmaster. Украинский президент Владимир Зеленский попросил именно эту технику во время своего видеовыступления перед австралийским парламентом.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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